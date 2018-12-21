أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، حتى أمس (الخميس)، عن ضبط 2297383 مخالفاً، منهم 1783074 مخالفاً لنظام الإقامة، و352932 مخالفاً لنظام العمل، و161377 مخالفاً لنظام أمن الحدود.وبين تقرير الحملة، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 37694 شخصاً، (51%) منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1784 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، بينما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3155 شخصاً، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 939 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 906 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 33 سعودياً.ونوه إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13569 وافداً مخالفاً، منهم 11619 رجُلاً، و1950 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 360106 مخالفين، وإحالة 325296 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 398303 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 591586 مخالفاً.