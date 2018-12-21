أُقيمت مساء اليوم (الجمعة) مباراتين ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، جمعت الاتحاد مع النهضة، وأحد مع الوحدة.وفاز الاتحاد على النهضة بنتيجة 90-60 على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، ليرفع الاتحاد رصيده لـ11 نقطة متقدماً للمركز الثاني، فيما استمر النهضة في المركز الأخير بـ7 نقاط.وتمكن أحد من الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 70-66 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وبهذه النتيجة استمر أحد في صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز الخامس.وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ (السبت) بلقاء السلام ثامن الترتيب مع ضيفه الأنصار صاحب المركز التاسع على صالة نادي النهضة، فيما يستضيف الأهلي نظيره الهلال في تمام الساعة 4 عصراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة.