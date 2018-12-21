سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي لوزارة الحج، وصول تأشيرات العمرة إلى 2.728.217 تأشيرة حتى تاريخ 13 ربيع الثاني لهذا العام (1440)، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1.72.745 معتمرا، في حين بلغ المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 933.395 معتمرا، منهم 230.278 في مكة المكرمة، و703.117 في المدينة المنورة، وسجلت مغادرة 1.139.349 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.أما أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب: باكستان وإندونيسيا والهند وماليزيا واليمن والجزائر وتركيا ونبجلاديش والإمارات ومصر.ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.