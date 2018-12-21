حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) من إغلاق الحكومة «مطولا» إذا واصل الحزب الديموقراطي رفض زيادة التمويل لأمن الحدود وخصوصا بناء جدار مع المكسيك.وكتب ترمب على تويتر «أغلقوا (الحكومة) اليوم إذا لم يصوت الديموقراطيون لأمن الحدود».وتابع في سلسلة تغريدات غاضبة أنّ «الديموقراطيين الذين نحتاج أصواتهم في مجلس الشيوخ سيصوتون على الأرجح ضد أمن الحدود والجدار حتى رغم علمهم إننا بحاجة ملحة له».وأكّد أنه «إذا صوّت الديمقراطيون سلبا، فسيستمر الاغلاق لفترة طويلة للغاية. الناس لا يريدون حدودا مفتوحة وجرائم».ولا تزال مواقف الطرفين متباعدة تماما قبل منتصف ليل الجمعة حين تنتهي مهلة تمويل هيئات رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي.ومساء الخميس، رفض ترمب توقيع مشروع قانون توصل إليه مجلس الشيوخ الأربعاء بخصوص النفقات الطارئة لأنه لا يتضمن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.ويشكّل القرار تشددا في طلب ترمب تأمين 5 مليار دولار لتمويل بناء الجدار، وهو ما يطالب به بقوة منذ أن بدأ حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2015.وكتب ترمب «حتى الرئيس رونالد ريغان حاول لثماني سنوات بناء جدار على الحدود أو سياج ولم يتمكن من ذلك. سنقوم بهذا الأمر بطريقة أو باخرى».وأضاف أن «الديموقراطيين يحاولون التقليل من مفهوم الجدار ويعتبرونه مسألة تخطاها الزمن. في الواقع، أنّ أي شيء أخر لن يكون مفيدا، وهذا أمر صحيح عبر آلاف السنين».وتابع «أعرف التكنولوجيا أكثر من أي شخص آخر (...) لكنها على الحدود ستكون فعالة فقط مع جدار».