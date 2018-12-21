كلاسيكو مثير، تزين بسبعة أهداف هزت الشباك في مواجهة ندية ظفر بنقاطها الزعيم الذي حول تأخره بهدف أمام الأهلي إلى فوز عريض برباعية مقابل ثلاثة أهداف في قمة الجولة 14 من دوري المحترفين اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض (محيط الرعب)، ليعزز مكانته في صدارة الدوري برصيد 35 نقطة، فيما بقي الأهلي على نقاطه السابقة 24 ليتراجع للمركز الخامس.وصعد الشباب للمركز الثالث بفوزه العريض على الباطن بأربعة أهداف دون مقابل ليصل للنقطة 26، بينما بقي الباطن على نقاطه الـ11.وجاءت أهداف الهلال عن طريق: قوميز (ركلة جزاء د. 44)، ياسر الشهراني (د. 48)، كارلوس ادواردو (ركلة جزاء د. 66)، كاريلو (د. 77)، فيما سجل أهداف الأهلي المحترف عمر السومة (هاتريك د. 7، ومن ركلة جزاء د. 81، د. 85).وشهد الشوط الأول سيطرة هلالية ولكن البداية كانت أهلاوية فقد تمكن هداف الأهلي المحترف عمر السومة من وضع بصمته التهديفية الأولى في الدقيقة السابعة بعد عرضية مميزة من المحترف عبدالله السعيد، وكاد السومة أن يضاعف النتيجة لولا يقظة الحارس علي الحبسي، وفي الدقيقة 44 ارتكب مدافع الأهلي سعيد المولد خطأ داخل منطقة الجزاء ضد سالم الدوسري لم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء للهلال تقدم لها المحترف قوميز ووضعها على يسار محمد العويس كهدف تعادل.ومع بداية الشوط الثاني ومن مجهود فردي رائع من الظهير الهلالي ياسر الشهراني تمكن من تجاوز ثلاثة مدافعين أهلاويين ومن ثم سددها قوية بيمناه على يمين العويس كهدف ثان للهلال في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 66 تعرض قوميز لإعاقة من مدافع الأهلي باولو دياز واحتسبها الحكم ركلة جزاء ثانية للهلال تقدم لها كارلوس ادواردو ووضعها على يمين العويس كهدف ثالث للهلال، ومن هجمة مرتدة مثالية مرر سالم الدوسري كرة أرضية للمندفع كاريلو الذي سددها بيسراه على يمين العويس كهدف رابع للهلال في الدقيقة 77، ومن ركلة جزاء تسبب فيها المدافع علي البليهي سجل عمر السومة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 81، وبعد خمس دقائق عاد السومة ليسجل هاتريك بعد أن تمكن من إحراز الهدف الثالث له ولفريقه برأسية من عرضية عبدالرحمن غريب، وبعد سبع دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف لثلاثة.وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حقق الشباب فوزاً قوياً على الباطن بأربعة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها كل من: آرثر كايكي (هدفين 20، 36)، بوديسكو (هدفين 22، 59)، وسيطر الشباب على المباراة بشكل تام وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق ليصل للنقطة 26 ويحتل المركز الثالث مؤقتاً، فيما بقي الباطن في مركزه الرابع عشر برصيد 11 نقطة.