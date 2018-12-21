زار رؤساء وفود إمارات المناطق وإدارة مهرجان الجنادرية بيت منطقة الجوف بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33».وكان في استقبالهم رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن محتويات البيت الجوفي، كما استمتع الوفود والحضور لعدد من الفنون الفلكلورية والشعبية التي تشتهر بها المنطقة، ثم قُدِّمت للوفود هدية من جناح منطقة الجوف.وفِي نهاية الزيارة، أشاد رؤساء الوفود بمشاركة منطقة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، معبرين عن إعجابهم بما شاهدوه من عروض وحرف وأجنحة جسدت حضارة المنطقة وإرثها التاريخي.وفِي النهاية، تشرفوا بالتقاط بعض الصور التذكارية من جنبات «بيت الجوف».