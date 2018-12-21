توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي مع العراق لتمديد إعفاء من العقوبات على إيران لمدة 90 يوما.وتم التوصل للاتفاق أمس (الخميس)، وهو موعد انتهاء إعفاء سابق مدته 45 يوما، أثناء زيارة وفد عراقي إلى واشنطن، حسبما قال مسؤولان عراقيان على دراية مباشرة بالمفاوضات.وقال مسؤول بارز بالحكومة العراقية ومسؤول بالبنك المركزي لرويترز إن المحادثات مستمرة اليوم الجمعة لوضع التفاصيل النهائية بما في ذلك كيفية الدفع لإيران مقابل واردات الطاقة.وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يجب على العراق ألا يدفع لإيران بالدولارات الأمريكية أو اليورو. وانضم فريق من البنك المركزي العراقي إلى الوفد لإيجاد حل.