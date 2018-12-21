أعلنت «صحة عسير» عن تدشين 20 عيادة جديدة لمكافحة التدخين في المنطقة، بواقع عيادة في كل مستشفى، لإيصال خدمات هذه العيادات إلى جميع المستفيدين، وتشجيعهم على الإقلاع عن التدخين بإشراف فرق طبية متخصصة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم «صحة عسير» عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن هذه العيادات ستقدم خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى عيادات مكافحة التدخين الموجودة مسبقاً في عدد من المراكز الصحية، والتي تقدم المشورة الطبية والدعم الطبي للراغبين في الإقلاع عن التدخين بخصوصية تامة للمستفيد.