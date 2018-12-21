استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (الجمعة)، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر بن محمود الأشرفي، الذي يزور المملكة حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس علماء باكستان فيما يخدم العمل الإسلامي، ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وثمّن رئيس مجلس علماء باكستان الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الشؤون الإسلامية في نشر قيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الفكر الضال والجماعات المتطرفة.وعبر الأشرفي عن تضامن مجلس علماء باكستان الكامل مع المملكة فيما تتخذه من قرارات تصب في وحدة الأمة الإسلامية، وحماية مقدساتها، ونصرة قضاياها العادلة، في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.واستنكر الأشرفي الموقف الصادر أخيراً من مجلس الشيوخ الأمريكي تجاه المملكة، مؤكدًا أنه يمس سيادة المملكة الداخلية، ويعد انتهاكا سافرًا للمواثيق الدولية، وأن المجلس يعلن رفضه الشديد لمثل هذه المواقف التي تنال من سيادة بلاد الحرمين الشريفين التي فيها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.وفي ختام اللقاء، قدم رئيس مجلس باكستان لمعالي للدكتور عبداللطيف آل الشيخ درع المجلس؛ تقديرًا للجهود الكبيرة التي قدمها للنهوض بالعمل الإسلامي على المستوى المحلي والعالمي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.