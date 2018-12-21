استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، كبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الشخصيات الإسلامية البارزة في مقر استضافة البرنامج بفندق هيلتون للمؤتمرات بجوار الحرم المكي بعد صلاة الجمعة.وفي مستهل اللقاء أ كد الدكتور عبدالله الصامل تشرّف الوزارة بتنفيذ أمر خادم الحرمين والشريفين في خدمة الشخصيات الإسلامية البارزة من علماء ومفتين ودعاة وأئمة الجوامع والمساجد من خلال برنامج العمرة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم أرقى الخدمات لهم تقديرًا ووفاءً للجهود التي يبذلونها لخدمة الإسلام والمسلمين.ورفع كبار الضيوف الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من عناية ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، مثمنين استضافتهم في هذا البرنامج الذي كان سببًا في التقاءهم بعلماء افريقيا.