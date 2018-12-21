أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة أن معايير إعادة تصنيف فنادق العاصمة المقدسة شملت 222 معياراً وذلك بعد الانتهاء الجزئي من إعادة تصنيف

فندقا في الأسابيع الماضية

وقال المدير العام للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني إن اللجنة المسؤولة عن تصنيف فنادق العاصمة المقدسة أمضت ما يقارب سبعة أسابيع وشملت 95 فندقا من فنادق الأربعة وخمسة نجوم وهدفت نحو الوقوف الفعلي على معايير الخدمة تمهيداً لإعادة التصنيف وتقديم رؤية حقيقية عن ماهية الخدمات وجودتها

وأوضح مدني أن المعايير اللازمة في التصنيف استندت على ما يربو على 222 معياراً وفق أحدث المواصفات العالمية، مؤكداً أن جميع فنادق العاصمة المقدسة بدون استثناء ستخضع للتصنيف لتطوير خدماتها وأن الفنادق التي لن تحافظ على معايير الجودة اللازمة ستنزل عن مستوى معايير تصنيف الهيئة

وأشار مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني إلى أن ثلاث مجموعات أمضت سبعة أسابيع في زيارات متواصلة للفنادق المستهدفة وأبلغتها بالمعايير اللازمة مبيناً أن الهدف من إعادة التصنيف هو تحفيز القطاع للمضي نحو أعلى مستويات للجودة، ومعالجة جوانب القصور وتدعيم الإيجابيات

وقال الدكتور مدني إنه يتم إعادة التصنيف وفق معايير من ضمنها الموقع وجودة الخدمات والمرافق ومستويات الخدمة وعدد الغرف ومدى تلبيتها لاحتياجات الزوار القادمين من عدة جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى أن إعادة التصنيف يهدف نحو توسيع القطاع وتشجيع العديد من رؤوس الأموال للتوسع في الاستثمار في قطاع الفنادق لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية

بدأت مرحلة إعادة تصنيف جودة الخدمات المقدمة بمرافق الفنادق (4 و5 نجوم) في مكة المكرمة بعد انتهاء برنامج إعادة تصنيف جودة الخدمات المقدمة بمرافق هذه الفنادق بالمدينة المنورة وذلك بتنسيق مباشر بين الإدارة العامة للتراخيص وإدارة فرع الهيئة بالعاصمة المقدسة

وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حالياً، على عدد من برامج إعادة التصنيف لتغطي لاحقاً جميع مرافق الإيواء في السعودية، وذلك لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مواءمة التصنيف المستحق لتلك الفنادق.

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