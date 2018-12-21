عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الفرنسية برئاسة الدكتور فهد بن حمود العنزي بمقر المجلس بالرياض أمس (الخميس) اجتماعاً مع وفد لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة كلود غواسغين الذي يزور المملكة حالياً.وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور فهد بن حمود العنزي بالوفد، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية التقليدية، ومشيداً بالتعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الفرنسية.من جهته بين كلود غواسغين أهمية زيارة الوفد لمجلس الشورى، منوهاً بتعزيز العلاقات الفرنسية مع دول الشرق الأوسط بدءاً من المملكة العربية السعودية لدورها الحيوي والمؤثر على المستوى الإقليمي.وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً.كما استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الفرنسية حيث عبر الطرفان في ثنايا اللقاء عن رغبة مشتركة في الإسهام في دعم أوجه التعاون بينهما والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.شارك في الاجتماع عضوا مجلس الشورى الدكتور سامي بن محمد زيدان، وهدى بنت عبد الرحمن الحليسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية جون كور برونو نائب منطقة كوت دارمور.