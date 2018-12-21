وجهت وزارة الداخلية الدعوة للعموم لزيارة جناحها وقطاعاتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" خلال فترة اقامة المهرجان من 1440/4/14هـ إلى 1440/5/3هـ الموافف 2018/12/21 إلى 2019/1/9موتشارك وزارة الداخلية في المهرجان بعدة أجنحة تضم الكثير من المعروضات التي تبرز مراحل التطور المختلفة التي شهدتها قطاعاتها الأمنية كافة ، وتشمل وثائق وأسلحة وتجهيزات وأدوات وملبوسات وعربات من مراحل تاريخية مختلفة .كما تنظم بعض القطاعات الأمنية فعاليات مختلفة للتوعية وللتعريف ببعض الأساليب التي كانت تعتمدها الجهات الأمنية سابقاً في تنفيذ مهامها .وتأتي المشاركة المستمرة لوزارة الداخلية في مهرجان الجنادرية منذ تأسيسه تعزيزًا للعلاقة مع المجتمع والتعريف باهتمامها الدائم في تطوير أداء قطاعاتها الأمنية للمحافظة على الأمن والسلامة وبما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتطلعاتهما للمحافظة على الشعور العام بالأمن والارتقاء المستمر به .