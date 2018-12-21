التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الأعضاء المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وفي بداية اللقاء ألقى مدير وحدة المعارض والمناسبات الدكتور أحمد بن عبدالعزيز السعيد، كلمة بين فيها أن هذا اللقاء يأتي إثر ختام أربع ورش عمل للمشاركين في عدد من المناسبات من أبرزها (الجنادرية) حرصاً منه على نجاح مهمة العاملين في هذه المناسبات الثقافية والوطنية المهمة.كما وضح السعيد الاستعدادات والتجهيزات للعديد من المناسبات، وذلك بعقد أربع ورش عمل لمراجعة المهمات وتطويرها ومناقشة سير العمل وذلك للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للرئاسة.بعد ذلك ألقى الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كلمة رحب فيها بالعاملين واللجان المشاركة بهذه المناسبة، كما عدد بعض المشاركات السابقة، مبيناً الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في الرئاسة العامة في كل محفل وما تحقق به من نجاحات وتميز وإبداع.وأضاف الشيخ الدكتور السند: أن «مشاركات الرئاسة في المناسبات الوطنية فاعلة وبناءة وتحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان».وبين أن المشارك في مثل هذه المناسبات يعد واجهة للرئاسة العامة، مما يؤكد الظهور بالصورة المشرفة والناصعة والتحلي بحسن التصرف والأخلاق العالية ورقي التعامل، مشدداً على إبراز بطاقة العمل وأن تكون موجودة طيلة أوقات العمل في هذه المناسبات وأن الذي لا يبرزها لا يمثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي حال من الأحوال.‏يذكر أن الرئاسة العامة تشارك في المهرجان بعدد من الفرق الميدانية ومعرض توعوي طيلة أيام المهرجان بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.