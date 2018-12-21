رعى مساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أمس (الخميس)

حفل تخريج عددٍ من الدورات

في برنامج أمن وأعمال السجون من مركز تدريب السجون بمحافظة جدة وذلك نيابةً عن مدير عام السجون، ويهدف هذا البرنامج إلى إكساب العاملين من كافة مديريات السجون بمناطق المملكة أسس المعارف والمهارات في أمن وأعمال السجون

وأوضح مدير قسم العلاقات والتوجيه النقيب تركي الشلوي بأن سياسة التدريب في مركز تدريب السجون تنطلق وفق رؤية أساسها تقديم أفضل الحلول التدريبية في علوم السجون بجوانبها الأمنية والتأهيلية والإصلاحية لتمكين منسوبي قطاع السجون والقطاعات الأمنية الأخرى من التميز في الأداء الوظيفي من خلال توفير فرص تدريبية فاعلة عالية وتعزيز التعاون مع الشركاء في تقديم برامج تدريبية رائدة فاعلة باعتماد أفضل الممارسات المهنية في مجال الموارد البشرية

كما أوضح مدير شعبة التعليم النقيب منصور السلمي بأن برنامج أمن وأعمال السجون للأفراد اشتمل على ستة عشرة دورة في نسخته الثانية

والتحق بهذا البرنامج 517 متدرباً قضى فيها المتدربون منها ستة أسابيع بمركز تدريب السجون تلقوا فيها العلوم النظرية والمهارات الميدانية في علوم أمن وحماية السجناء وأمن السجون إضافة إلى المعارف العامة؛ كالأمن الفكري والإرشاد الديني والإسعافات الأولية والاتصالات اللاسلكية، والتعرف على المؤثرات العقلية،

تلى هذه المرحلة من التدريب التطبيق الميداني (وهو ما يعرف بالاختزال التدريبي) بواقع سبعة أسابيع في بيئة العمل، مما يمكن المتدرب من ممارسة جميع العلوم والمهارات التي تلقوها في مركز التدريب لتكون عونا لهم للعمل في السجون

وقدم قائد مركز تدريب السجون بمحافظة جدة المقدم عامر بن علي آل سلطان كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لمدير عام السجون اللواء محمد بن على الأسمري والمساعد للتخطيط والتطوير العميد ركن الدكتور

عبدالله بن فضل الشهري على ما يوليانه من دعم واهتمام للعملية التدريبية في قطاع السجون بشكل عام ومركز تدريب السجون بشكل خاص، التي تترجم توجيهات وزير الداخلية على التطوير المستمر للأجهزة الأمنية للتعامل باحترافية مع المتغيرات كافة وتسخير مهامها وقدراتها بالتدريب والتأهيل الممنهج في خدمة الوطن والمواطن

وتخلل الحفل عرض عسكري شكلوا من خلاله لوحة (4 ولاء) بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة

لخادم الحرمين الشريفين

كما نفذوا أيضاً عدداً

من الفرضيات العسكرية التي تعكس ما وصل اليه المتدربون من إتقان للمهارات الأمنية المختلفة، وانتهى الحفل بتكريم المتفوقين والمتميزين من المتدربين ومن منسوبي المركز ضباطاً وأفراداً.