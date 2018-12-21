أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم المسلمين بتقوى الله حق التقوى، والاستمساك من الإسلام بالعروة الوثقى .وقال في خطبة الجمعة التي القاها اليوم : إن رقي المجتمع المسلم العربي وجِلاء هويته يكمنان في اعتزازه بدينه وتمسكه بلغته؛ فإن دين المرء ولغته هما أسان للانتماء الحقيقي وقطبان، فالدين قلبه واللغة لسانه،ولما كان اللسان رشاء القلب وبريده فإن اللغة فرع عن الدين المبني على الكتاب العربي المبين، وسنة أفصح من نطق بالضاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ،ومن المقرر بداهة أنه لا توجد أمة دون لغة،ولا لغة دون أمة،وإن شرف اللغة العربية لغة الكتاب العربي المبين بين اللغات كشرف دين الإسلام بين الأديان،وإذا كان نورَ فؤاد الأمة دينُها فإن نور لسانها لغتها العربية؛لأن اللغة العربية لغة قرآن وسنة،لغة عبادة وعلم،وفكر وأدب،وثقافة وحضارة وسياسة،وهي لسان مشترك يجمع أكثر من مليار مسلم ونصف المليار على وجه الأرض،لا يقرأون القرآن إلا بها مهما نطقوا بغيرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : إنّ اللسان العربي شعار الإسلام وأهله،واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّزون .وأضاف فضيلته يقول :" ألا فاعلموا رعاكم الله أن المرء مهما قلب بصره وأرخى سمعه فلن يجد أعذب من اللغة العربية،ولا أمتن منها ولا أعمق،ولن تستطيع لغة في الوجود مقاربتها فضلا عن مجاراتها،بل إن كثيراً من لغات العالم تحوي كلمات ذاتَ أصل عربي،كيف لا وقد تميزت بحروف متكاملة،مصنفةٍ على مخارج نطقها من الحلق إلى الشفتين،يضاف إلى ذلكم تميزها بسبعة أحرف لا توجد في لغة أخرى غيرها،وهي الضاد والظاء،والعين والغين،والحاء والطاء والقاف،ولا غرابة في ذلكم فإنَّ اللغة العربية تَرِكة ماض أصيل،وغِنَى حاضر مشرق،وميراث مستقبل مشرئب،وهذه الأزمنة الثلاثة ليست إلا أعمار الأُمم المسطرة عبر التاريخ؛لذلك شرف بها كثيرون ممن ليسوا من أهلها أصلا ممن كان لهم السبق في بناء صرحها البديع،بعد تأسيس قواعده وصف لبناته،فمنهم من وضع دستورا لها،ومنهم من رسم نواة لفقهها،ومنهم مؤسس لبلاغتها،ومنهم راصف لقاموسها المحيط،كل هؤلاء وأمثالهم نالوا شرف النطق بها وهم ليسوا من أهلها؛لأنها لغة الكتاب المبين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وليس أثر اعتياد اللغة الفصحى مقصوراً على اللسان،بل يتعمق حتى يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قوياً بيِّناً،ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين،ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق "، وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في بيان فضلها حيث قال : " وإنّما يعرف فضل القرآن مَنْ عرف كلام العرب،فعرف علم اللغة وعلم العربية،وعلم البيان،ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها،ورسائلها ".وبين الشيخ الشريم،أن للمشاركة الحضارية والثورة التقنية دور رئيس في انكماش اللغة العربية وتهميشها حتى تحول منحاها فانحرفت عن مسارها و سياقها الصحيح،وظهر على إثر ذلكم سلبيات في التواصل اللغوي للمجتمع العربي الواحد،والأمة العربية برمتها،مع أن لغتها هي المكون الرئيس في تشكيل هويتها،وإذا ما وقع ذلكم فحدثوا حينذاك ولا حرج عن شرخ الهوية وهجين اللغة،المفرزين اختلالا ثقافيا وضعفا علميا؛لأن المجتمعات كالوعاء تصب فيه كل الثقافات،غير أن إيجابيات تلك الثقافات وسلبياتها مرهونة بموقع اللغة العربية من ذلكم التفاعل صعودا ونزولا؛لأن اللغة العربية تقوم على ثلاث وظائف في تكوين المجتمع تتجلى في كونها أداة للتفكير،ووسيلة للتفاهم و التواصل الاجتماعي،وعنوانا لهوية الفرد و المجتمع.وأوضح أن غفلة كثير من الناس عن استحضار هذا الأساس بلغت بهم إلى تهميش ظاهر،وتسطيح مقلق،فأحلوا غيرها محلها في كثير من استعمالاتهم،فإن ذا البصيرة يشاهد ويسمع طغيان الحديث بغير العربية بين أهلها أنفسهم،يظهر ذلك جليا في تسميات غير عربية،ومحادثات بغيرها دون حاجة،في الدور والسوق،وبتسميات لأعلام ومؤسسات ومصطلحات ومحال تجارية وغير ذلكم،حتى أصيب محبوها بهاجس من الغربة والانكسار أدى ببعض المحافظين منهم عليها إلى أن يلوك لسانه بالعربية على استحياء خشية التعيير أو التندر أو الاستهجان،هذا إن سلم من سهام اللمز به،والتقليل من شأنه،ووصفه بالجامد الذي لا يحسن الرطانة الوافدة،ولم يتشح بوشاحها البراق على حد وهمهم، وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن كثيرا ممن ينتسبون إلى لغة القرآن لا يقدرون ما حباهم الله به من لسان بديع ونطق فصيح حق قدره فقللوا من شأنها وزهدوا فيها،ولو نظروا ببصيرة الرامق إلى إكرام بقية الأمم للغاتهم وحمايتهم لها عما يخالطها فضلا عما يزاحمها؛لأدركوا أنهم يعدون خطورة غزو لغتهم بلغة أجنبية عنهم أشد خطرا على انتمائهم من الجيوش المجيشة،فإن غزو اللغة يغير في عام ما لا تغيره الجيوش في عقود.وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام أنه ينبغي للناس أن يوطئوا أنفسهم على حب اللغة العربية،حتى يروا فيها عزتهم بعزتها من لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم ص ،إن هم فعلوا ذلك فسيرون فيها مسكنهم،وموطنهم ومستقرهم،يرونها حدود عالَمهم الرحب الواسع وإن خذلها أهلوها،يشرفون بالانتماء إليها ويفخرون بالنطق بها،ويأنسون لسماعها ويأسون لجعلها لغة راكدة أمام سيلان اللغات الوافدة،فلا جرم أن الأمة إذا أضاعَت لغتها أو غفلت عنها فبأي لسان ستشرف به وتفخر على كل لسان سواها.وقال فضيلته :" إنه ليخشى على لسان كثير من أهل الأمة العربية من العجمى،وإن الأمة إن لم تعط لغتها أولوية ظاهرة لتعيدها إلى كونها لغة سائدة،فإنها عرضة دون ريب لأن تكون لغة متوارية أو شبه متوارية،وإن لم يفلح الناطقون بها ومعلموها في إحسان عرضها،وبيان أثرها،وقدرتها على المواكبة والاستيعاب،وتجديد وسائل الترغيب إليها،إنهم إن لم يقوموا بذلك كله فإنها ستتحول من لغة جاذبة إلى لغة طاردة.وبين أنه إذا كان ضياع اللغة العربية في الأمة يرجع إلى سببين اثنين داخلي وخارجي،فإن علاج السبب الداخلي المتمثل في أهلها وذويها كفيل في قطع مسافات علاج السبب الخارجي،فإن من قدر على إصلاح ما بداخله استطاع دفع ما يحل به من خارجه.وأكد الدكتور سعود الشريم أن الذين يستبدلون العجمى بالعربية،ظنا منهم أنها علامة الرقي ومكمن الافتخار،فظنهم لعمرالله ظن مقلوب،واستسمان لذي ورم،نعم قد يبلغ التعامل بغير العربية مبلغ الضرورة،أو الحاجة،أو التحسين،ولا حرج في ذلكم كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى مثل هذا حيث "أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السُّرْيانية " رواه أحمد لكن الحرج كل الحرج في أن تحل تلك اللغات محل اللغة العربية أو تتقدم عليها أو تساويها،كما أنه ليس من الفهم السليم التشدد في منع تعلم غير العربية والأمة بحاجة ماسة إلى أن تكون في الصفوف الأولى دينيا وعلميا وحضاريا وسياسيا واقتصاديا،فإنه لا يمكن أن يتحقق ذلكم دون تعلم غير العربية،ولا يقف ضد ذلك من أدرك الضرورة إلى ذلك والحاجة،وفي المقولة المشهورة: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم" ،والواقع أن التعلم لا يقف عند علة أمن المكر،بل إنه يتجاوزها إلى ما هو أبعد من مجرد الأمن بمراحل،وإنما الحاصل وجماع الأمر في هذا ألا يزاحم ذلكم كله اللغة الأم،لغة القرآن والسنة،لغة الأمة التي جعلها الله وسطا ليكون ذووها شهداء على الناس.وختم إمام وخطيب المسجد الحرام خطبته بالقول إنه لمما يحمد في هذه اللغة أنها قديمة حاضرة متجددة،لم يخل عصر ولا مصر إلا ويجد أهله فيها ما يواكب به حاجاتهم ومستجداتهم،من وضع أسماءٍ وبدائلَ للمسميات الحديثة التي لم تكن لها أسماء في سابق العهد،وذلك بما يسمى الاشتقاق والنحت والتعريب تارة،والارتجال والقلب والإبدال تارة أخرى،ونحو ذلكم من خصائصها التي جعلت اللغات الأخرى عالة عليها مقتبسة منها،ولغة القرآن تعلوا ولا يعلى عليها(قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون).