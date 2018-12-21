أعلنت شركة بوينج وطيران أديل (ذراع الطيران الإقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) اليوم (الجمعة) عن التوصل لإتفاقية تستحوذ بموجبها طيران أديل «بعد إتمام الإجراءات النهائية للصفقة» على 30 طائرة من طراز 737 ماكس، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية، كما تتضمن الاتفاقية خدمة رعاية الأسطول عالميا من بوينج، بحيث تقوم شركة بوينج بإدارة الخدمات الهندسية وخدمات المواد والصيانة لأسطول طائرات ماكس لدى طيران أديل، بما يسمح لشركة الطيران بتقديم أعلى خدمة للمسافرين.واختارت شركة طيران أديل طائرة (737 ماكس 8) التي تتسع لـ 189 راكبًا وتتميز بالكفاءة العالية في التشغيل واستهلاك الوقود وتوفير الراحة للمسافرين، كما تتميز بقدرتها على التحليق لمدى أطول حيث يصل مداها إلى 6570 كيلومتر وهو ما يدعم خطط الشركة لبدء التشغيل الدولي.وأكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة طيران أديل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم أسطول الشركة والتوسع في التشغيل بعد النجاح الباهر الذي حققته منذ انطلاق عملياتها التشغيلية في شهر سبتمبر من العام الماضي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني السابع والثمانين، مؤكداً أن هذه الطائرات ستوجه لتوفير المزيد من السعة المقعدية بين الوجهات الحالية والتشغيل إلى وجهات أخرى داخلية وإقليمية.من جهته قال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات العالمية في شركة بوينج:”وفّرت شركة طيران أديل خدمات النقل الجوي للمسافرين في المملكة بأسعار غير مسبوقة وحققت نجاحا رائعا قياسا بعمرها الحديث، ونحن فخورون باختيار الشركة لطائرة 737 ماكس لدعم توسعها القوي، وفخورون أيضا بتعزيز العلاقة الوثيقة بين بوينج وقطاع الطيران في المملكة والتي بدأت قبل أكثر من 70 عامًا، ونتطلع إلى وضع اللمسات النهائية على هذه الاتفاقية وتسليم طائراتنا المتطورة لطيران أديل “.وتعتبر طائرة 737 ماكس الأسرع مبيعًا في تاريخ شركة بوينج، حيث سجلت أكثر من 4800 طلب شراء من أكثر من 100 عميل حول العالم. وتم تعزيز الأداء المتفوق لهذه الطائرة بأحدث التقنيات في سوق طائرات الممر الواحد بما يشمل محركات LEAP-1B من شركة “سي إف إم إنترناشيونال”، وجنيحات بوينج ذات التقنية المتطورة، وغيرها من التحسينات الأخرى في هيكل الطائرة.يذكر أن شركة طيران أديل تسير رحلاتها حاليا بين ثماني وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والدمام والقصيم وتبوك وجيزان والمدينة المنورة وأبها.