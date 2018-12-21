تماسكت أسعار الذهب الجمعة، قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع استمرار الضغوط على الدولار بسبب انحسار توقعات زيادة الفائدة الأمريكية ومخاوف الاقتصاد بوجه.وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1260.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت جرينتش، بعدما كان قد قفز بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.وبلغ المعدن الأصفر 1266.4 دولار للأوقية، وهو مستوى كانت آخر مرة يسجله فيها في السادس والعشرين من يونيو حزيران. وارتفع الذهب بنحو 1.9% منذ بداية الأسبوع.وهبطت المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1263.7 دولار للأوقية اليوم.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1251.99 دولار للأوقية، لكنه مرتفع اثنين بالمئة هذا الأسبوع في ما سيكون رابع مكسب أسبوعي له.وانخفضت الفضة بهامش طفيف إلى 14.76 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاتين 0.2% إلى 795.10 دولار للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع.