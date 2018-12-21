استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في مكة المكرمة أمس , مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية بجمهورية مصر العربية اللواء محمد عمرو علي لطفي ، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.ورحب وزير الحج باللواء لطفي والوفد المرافق، مؤكداً أن المملكة تبدأ استعدادها مبكراً لموسم الحج، باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج لمناقشة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة ضيوف الرحمن، مشيراً معاليه إلى ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمتابعة حثيثة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، للوقوف على راحة الحجاج وتسخير الإمكانيات المتاحة ، التي أسهمت ولله الحمد بتحقيق نسب رضا عالية لدى الحجيج ، حيث تحرص المملكة أن يؤدوي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة.من جهته عبر مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية بجمهورية مصر عن شكره للملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على المجهودات التي تقوم بها قطاعات الدولة وتسخير الإمكانيات الضخمة لتحقيق راحة الحجاج وضيوف الرحمن على مدار السنة ، والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحقيق ارتفاع معدل نمو الرضا لدى الحجاج والمعتمرين ، مشيداً بالاستفادة من التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن.