أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عملتا بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرًا، كما نجحتا في الجمع بين الأطراف الأفغانية، وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي المهم.وقال: "بالرغم من محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة، ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، إلاّ أننا سنرى - بمشيئة الله - في بداية العام المقبل، نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة".وأشار إلى أن المملكة ستواصل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار.