استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب عن مدينة باريس السيد كلود غواسغين والنائب عن منطقة كوت دارمور السيد برونو جونكور، وعدد من المسؤولين في السفارة الفرنسية.كما استقبل الدكتور العيسى رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية الدكتور شهرت يافقاتشيف، ووكيل الأكاديمية للعلاقات الدولية السيد بهرام جان محمديف، وعدد من المسؤولين في السفارة الأوزبكية.وقد جرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.