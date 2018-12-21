بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان، وعضو اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل سعيدوف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال العيبان لسعيدوف في مكتبه بمقر الهيئة أمس (الخميس)، والذي يرافقه سكرتير أول في سفارة أوزبكستان لدى المملكة أيبيك مماتوف.واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى التطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.