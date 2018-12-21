.. ويناقش التقرير السنوي لهيئة الترفيه

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة زواج القاصرات بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع، ويتساءل مراقبون هل من جديد في ملف زواج القاصرات الذي أشبع نقاشا تحت قبة الشورى؟.ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من التوصيات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438/‏ 1439، كما يناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة. ويطالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العام للجمارك للعام المالي 1438 /‏ 1439 وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.وخلال الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.وفي جلسة المجلس العادية الحادية عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة، ويناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس الأول (الأربعاء)، برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل، التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/1439، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه، وعدد من ممثلي الهيئة العامة للترفيه. وقد أبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، إذ أجاب مسؤولو الهيئة عن أسئلة الأعضاء. وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الترفيه. وشارك في الاجتماع من الهيئة العامة للترفيه مستشار الرئيس في صندوق الهيئة فيصل بن سعيد بافرط، والمدير التنفيذي للإستراتيجية غسان بن عقيل خان، ومسؤول التشريعات السكرتير التنفيذي عبدالله بن يحيى المالكي. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي، بحضور نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، أمس الأول (الأربعاء)، بمقر المجلس، مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مع ممثلي وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات حمد بن محمد الكنهل، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس قريباً.