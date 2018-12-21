«عكاظ» (الرياض) @okaz_onlineيناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة زواج القاصرات بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع، ويتساءل مراقبون هل من جديد في ملف زواج القاصرات الذي أشبع نقاشا تحت قبة الشورى؟.
ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من التوصيات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1438/ 1439، كما يناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة. ويطالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العام للجمارك للعام المالي 1438 / 1439 وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة.
وفي جلسة المجلس العادية الحادية عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة، ويناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التغذية المدرسية المقدم من عضوي المجلس الدكتورة جواهر العنزي، والأستاذ محمد العجلان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.