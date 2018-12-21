ويكاد يكون هناك إجماع على أن تبعات تشديد وتغليظ العقوبات الأمريكية ضد إيران ستظهر بشكل كبير خلال العام 2019، الذي من المؤكد أنه سيشهد وضعاً أكثر تعقيداً من 2018، نتيجة انخفاض صادرات النفط بنسبة 30% بسبب العقوبات، وهو ما يؤثر مباشرة على انخفاض الميزانية أيضاً، ما ينذر باندلاع ثورة ضد النظام القمعي في طهران وفقاً لهذا الوضع البائس في إيران، الذي لا يواجهه نظام الملالي إلا من خلال آلة القمع وتعليق المشانق للمعارضين في الداخل ومساع بائسة لنشر الإرهاب والتطرف خارجياً، ومع ذلك لم تتوقف حالة السخط الشعبي في جميع أرجاء إيران بل تزايدت وتيرتها، وتضاعف الإجماع العالمي على إنهاء هذه الحقبة المظلمة للنظام الديكتاتوري في إيران.
ويكاد يكون هناك إجماع على أن تبعات تشديد وتغليظ العقوبات الأمريكية ضد إيران ستظهر بشكل كبير خلال العام 2019، الذي من المؤكد أنه سيشهد وضعاً أكثر تعقيداً من 2018، نتيجة انخفاض صادرات النفط بنسبة 30% بسبب العقوبات، وهو ما يؤثر مباشرة على انخفاض الميزانية أيضاً، ما ينذر باندلاع ثورة ضد النظام القمعي في طهران وفقاً لهذا الوضع البائس في إيران، الذي لا يواجهه نظام الملالي إلا من خلال آلة القمع وتعليق المشانق للمعارضين في الداخل ومساع بائسة لنشر الإرهاب والتطرف خارجياً، ومع ذلك لم تتوقف حالة السخط الشعبي في جميع أرجاء إيران بل تزايدت وتيرتها، وتضاعف الإجماع العالمي على إنهاء هذه الحقبة المظلمة للنظام الديكتاتوري في إيران.