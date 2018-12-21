أشارت تقارير دولية عدة خلال الأيام الماضية إلى أن النظام الإيراني سيشهد أسوأ أيامه خلال العام 2019 القادم على الأبواب، حيث إن حالة الغضب الشعبي القائمة في البلاد منذ مطلع العام الحالي آخذة في التصاعد، وأن الحركات الاحتجاجية نتيجة الغلاء المعيشي وتردي الأحوال الاقتصادية وانهيار قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم ستكون أشد قوة، إذ تصاعدت هذه الاحتجاجات بشكل لافت منذ بدء تطبيق العقوبات الأمريكية في نوفمبر الماضي، في قطاعات حيوية عدة، من بينها سائقو الشاحنات وعمال المصانع.ويكاد يكون هناك إجماع على أن تبعات تشديد وتغليظ العقوبات الأمريكية ضد إيران ستظهر بشكل كبير خلال العام 2019، الذي من المؤكد أنه سيشهد وضعاً أكثر تعقيداً من 2018، نتيجة انخفاض صادرات النفط بنسبة 30% بسبب العقوبات، وهو ما يؤثر مباشرة على انخفاض الميزانية أيضاً، ما ينذر باندلاع ثورة ضد النظام القمعي في طهران وفقاً لهذا الوضع البائس في إيران، الذي لا يواجهه نظام الملالي إلا من خلال آلة القمع وتعليق المشانق للمعارضين في الداخل ومساع بائسة لنشر الإرهاب والتطرف خارجياً، ومع ذلك لم تتوقف حالة السخط الشعبي في جميع أرجاء إيران بل تزايدت وتيرتها، وتضاعف الإجماع العالمي على إنهاء هذه الحقبة المظلمة للنظام الديكتاتوري في إيران.