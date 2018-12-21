العمودي: تحقق العدالة وتحسم القضايا العالقة

علمت «عكاظ» أن عددا من رؤساء المحاكم العامة أصدروا قرارات بتشكيل دوائر قضائية وتسمية أعضائها للنظر في الدعاوى التي تزيد مبالغها على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول عقب صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على تشكيل الدوائر الجديدة.وطبقا للمصادر، فإن المجلس الأعلى للقضاء قرر افتتاح دوائر قضائية بالمحاكم العامة في الرياض، مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطائف، وخميس مشيط، بمسمى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة، وتشكيل دوائر للنظر في قضايا التركات التي تزيد على 100 مليون ريال من ثابت أو منقول في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية في مكة، المدينة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، والطائف تحت مسمى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات ويتم تفعيل الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من رؤساء المحاكم وفقاً لصلاحياتهم.وأصدر رئيس المحكمة العامة في جدة الدكتور عبدالله العضيبي قرارا بتشكيل دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال وتكليف أمين سر للدائرة.علق المحامي بندر العمودي لـ«عكاظ» عن تشكيل الدوائر، وقال إن تفعيلها يأتي في إطار تطوير مرفق القضاء بوضع الخطط والآليات وإصدار القرارات النوعية لمعالجة تكدس القضايا واستطالة أمد التقاضي، وما ينتج عنها من تأخر في بعض القضايا، كما يعد القرار نقلة نوعية وتطورا مهما لتسريع التقاضي، وله أثر إيجابي في مسيرة تطور مرفق القضاء، وسيكون له أبلغ الأثر في رفع كفاءة المرفق العدلي، وسينعكس على تطور الخدمات العدلية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة في جوانب سرعة التقاضي وسهولته وشفافيته، مع مراعاة مبادئ العدالة في ذلك من خلال سرعة الفصل في القضايا.وأضاف العمودي أن القرار سيعالج القضايا العالقة لسنوات طويلة في المحاكم، التي قد تضيع وتهدر معها الحقوق بسبب طول أمد التقاضي وما يترتب عليه من تعقيدات، خصوصا الشركات العائلية وقضايا التركات، والقرار النوعي يشمل المحاكم العامة في المدن والمحافظات.