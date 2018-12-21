وقعت دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية اتفاق تعاون مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أمس (الخميس) تقوم بموجبها الدارة بتدريب منسوبي الوكالة في كل فروعها في المملكة على الترميم والمعالجة للوثائق والأوراق والملفات القديمة.ووقع عن الدارة الأمين العام المكلف الدكتور فهد السماري، وعن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وذلك في مقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.وينص الاتفاق على أن يقوم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة بتقديم الاستشارة والدعم الفني في مجال اختصاصه للوكالة.يشار إلى أن دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية تمتلك خبرة طويلة في التدريب اليدوي والآلي على ترميم الوثائق وتعقيمها ومعالجتها حيث قدمت العديد من الدورات في هذا الجانب لعدد من الجهات الحكومية داخل المملكة وخارجها.ويقدم المركز الذي أصبح متخصصا منذ عام 1425هـ خدمات الكشف عن الوثائق المزورة والترميم مباشرة للأفراد بأسعار رمزية غير ربحية، دعما للحفاظ على التاريخ، أو عن طريق الدورات التدريبية للأجهزة الحكومية.