عقدت لجنة إعادة تنظيم آليات الصرف لجميع شؤون المساجد، صباح أمس (الخميس) اجتماعها الأول بمقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بهدف تقديم خدمات مبتكرة لدعم ديمومة الأعمال والخدمات المقدمة لإعمار بيوت الله، برئاسة مستشار الوزير لتقنية المعلومات المهندس سعد محمد القحطاني.وتهدف اللجنة التي شكلت بقرار من وزير الشؤون الإسلامية إلى عدد من المخرجات؛ منها إعادة البناء التنظيمي والإجرائي والمالي والقانوني في آليات التبرع لبناء المساجد والتعاون مع القطاعات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن وشركة الكهرباء والشركات المتبرعة وغيرها.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وممثلون من قطاعات عدة تتبع وكالة أصول المساجد، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، ومكتب تحقيق الرؤية وممثلون من فروع عدة للوزارة، بالإضافة إلى حضور مستشارين في الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.