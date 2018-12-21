رفعت المستشفيات العسكرية، ما بين عامي 2015 - 2017، الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية من 6 آلاف سرير إلى أكثر من 10 آلاف سرير. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية اللواء الدكتور سليمان المالك، أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة وبعد مرور ما يزيد على نصف قرن على إنشائها تعيش في كل مرحلة من مراحل نموها مرحلة ازدهار وتقدم عبر مسشفياتها الـ (25) ومستوصفاتها التي وصلت إلى (148). وأضاف أن الخدمات الطبية بدأت بإنشاء طبابة الجيش بمحافظة الطائف سنة 1367هـ التي كانت عبارة عن مستوصف يتسع لعشرة أسرة فقط، وفي عام 1370هـ تحول مسماها وأصبحت تُعرف بالصحة العسكرية، ويعتبر مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف والذي افتتح عام 1371هـ أول لبنة من لبنات الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وفي عام 1373هـ تم افتتاح مستشفى القوات المسلحة بالخرج وكذلك مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض وتوالت بعد ذلك مستشفيات القوات المسلحة في معظم المناطق.وبين أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تأسست بشكل مستقل عام 1392هـ حيث صدر الأمر بتغيير مسماها (الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) واتسعت خدماتها لتشمل منسوبي القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وتابع اللواء المالك أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي نقلت المرضى في أكثر من (36) مدينة و(36) قرية داخل المملكة و(65) مدينة في (34) دولة خارج المملكة وقامت طائرات الإخلاء الطبي الجوي بنقل أكثر من (40.000) مريض منذ إنشائها إلى جانب الحضور الكبير للخدمات الطبية في موسم الحج، ولفت النظر إلى أن الخدمات الطبية تقدم خدماتها العلاجية من خلال 25 مستشفى، كما طورت الخدمات الطبية برامج التعليم والتأهيل الطبي والتدريب للعاملين. وعن الإنجازات التي حققتها مستشفيات القوات المسلحة والمراكز الطبية التابعة لها قال اللواء المالك: لقد سجلت هذه المستشفيات طيلة العقود الماضية الكثير من الإنجازات الطبية منها إجراء أول عملية زراعة كلى بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض سنة 1982م وإجراء أول عملية زراعة نخاع العظام بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض عام 1988م، وكذلك أول عملية لزراعة الكبد من متبرع حي في الشرق الأوسط بوحدة الأمير سلطان لزراعة الكبد للأطفال بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض في عام 1998م وتكللت بنجاح تام وبعدها أصبحت الوحدة تعمل العديد من عمليات نقل الكبد من متبرعين أحياء أو أموات إلى من يحتاجها سنوياً بالإضافة إلى إجراء عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبلغ عدد عمليات زراعة الكبد ما يقارب (210) عمليات على مستوى مستشفيات القوات المسلحة خلال السنوات الـ15 الماضية. كما نجح أطباء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إجراء عدة عمليات تعد إنجازات طبية جديدة في مجال جراحة القلب على مستوى العالم.الخدمات الطبية للقوات المسلحة:25 مستشفى و148 مستوصفا1367 البداية بمستوصف للجيشأخلت مرضى 36 مدينة36 قرية في المملكة65 مدينة في 34 بالخارج40.000 مريض تم نقلهم بالإخلاء