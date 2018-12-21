أطلق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي بمقر وزارة التعليم أمس (الخميس) مشروع بوابة الموظف التي تشرف عليها وكالة الموارد البشرية بالوزارة، وقال في حفل التدشين إن البوابة خاصة بموظفي ديوان الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية في الخارج وهو جزء من الحراك التطويري الذي تشهده الوزارة وقطاعاتها التعليمية في مختلف المجالات بفضل ما يخصص للتعليم من دعم كبير في الميزانية العامة للدولة.وأبان العاصمي أن وزارة التعليم يعد القطاع الحكومي الأضخم في أعداد الموارد البشرية فلا خيار أمام رحلة التطوير غير أتمتة جميع الخدمات المقدمة والتي تساعد على الضبط، والشفافية، والدقة وتحقيق الرضى الوظيفي ورفع مستوى الولاء والانتماء والإنتاج.في غضون ذلك، كشف وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس بدر البريدي أن فكرة إطلاق بوابة موحدة للموظف جاءت لتحل بعض الإشكاليات التي تواجه موظفي جهاز الوزارة وإدارات التعليم في الدخول على البوابة الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التي يحتاجها الموظف. وأوضح أن البوابة تحتوي على ثلاثة عناصر مهمة للموظف؛ الأولى تتعلق بالخدمات الوظيفية الموجودة في نظام فارس كالرواتب والإجازات وغيرها، والثانية تختص بالأخبار التعليمية والقرارات والتعاميم التي تهم الموظف، أما الخدمة الثالثة فهي خاصة بالموظفين من خارج الوزارة الذين يتعاملون مع أنظمة (فارس ونور وسفير) فبمجرد دخول بوابة الموظف يمكن له الاستفادة من البوابات الثلاث دون الحاجة للدخول على كل بوابة.وأشار البريدي إلى أن بوابة الموظف ستكون على ثلاث مراحل، إذ تم تدشين المرحلة الأولى منها أمس وخاصة بموظفي جهاز الوزارة بهدف قياس أداء البوابة، وسيليها قريبا إطلاق مرحلتين؛ الأولى تخص إدارات التعليم بما فيهم المعلمون والمشرفون التربويون والإداريون، والثانية للملحقيات الثقافية بالخارج بما فيهم الموظفون العاملون بالملحقيات.يشار إلى أن بوابة الموظف ستكون متاحة حالياً داخل شبكة الوزارة لموظفي وموظفات جهاز الوزارة، على أن يتم التوسع لتشمل كافة منسوبي التعليم في الإدارات التعليمية والملحقيات الثقافية من خلال ربط شبكي آمن ومن المتوقع أن تخدم البوابة أكثر من 720 من منسوبي وزارة التعليم.