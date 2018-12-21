شهد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، توقيع اتفاقين لـ 3 جهات بالمنطقة؛ الأول: لتوطين 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والاتفاق الثاني بين فرع الوزارة والغرفة لتمكين أبناء الأسر الضمانية من سوق العمل. وثمن أمير حائل الدعم السخي من القيادة الرشيدة للبرامج والمشاريع الهادفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدا التعاون بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية و"هدف"، حاثا على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من إيجاد فرص العمل لأبناء وفتيات المنطقة.