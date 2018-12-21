يدشن أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء القادم، مهرجان الربيع الشتوي بالمخواة، الذي تنظمه «ديار العزفي» بمقر المحافظة لمدة 90 يوماً.يحيي حفلة الافتتاح الفنانان علي عبدالكريم ومحمد عمر وآخرون.من جانبه، أكد المشرف على المهرجان سعيد الغامدي أن المهرجان يختلف عن أعوامه السابقة من حيث الفكرة والبرامج، ويتضمن 40 فعالية للرجال والنساء والأطفال، ومسابقات ثقافية وشعرية واجتماعية، ويستضيف مجموعة فنانين وإعلاميين ومشاهير الشيلات وذوي الاحتياجات الخاصة.