دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس (الخميس) بمكتبه بالإمارة، تطبيق المستكشف الجغرافي، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأداء البلدي، والذي يتيح خاصيتي التصفح والاستعلام عبر الأجهزة المحمولة من قبل المواطنين ومنسوبي الأمانة والبلديات الفرعية.واطلع أمير نجران على مشروع إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة نجران، والذي يمثل أطلس خرائط ووثيقة الاشتراطات والأنظمة وضوابط البناء داخل المدينة، قدمه أمين المنطقة المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان، ووجّه باستنساخ المشروع في المحافظات بما يدعم توزيع التنمية ونشرها، وتحديد أولوياتها.من جانبه، أوضح أمين نجران المهندس عيبان أن تطبيق المستكشف الجغرافي يمكن المستخدمين بسهولة من الحصول على معلومات عن قطع الأراضي في المخططات، والاستدلال على مواقع الخدمات الصحية والترفيهية والتجارية، وتحديد الأقرب من موقع المستخدم الحالي.