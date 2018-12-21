سحبت أمانة منطقة عسير 50 سيارة مهملة وتالفة في شوارع المنطقة الصناعية بأبها، وتُحفظ عليها في حجز الأمانة.من جانبه، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة ضمن مبادرتي «معالجة التشوه البصري» و«تحسين المشهد الحضري»، وإظهار جهود الأمانة لإزالة المخالفات، ومحو آثار التلوث البصري الناجم عن السيارات المهملة والتالفة، وما يسببه توقفها وإهمالها من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مشيراً إلى أن السيارات المضبوطة يتم نقلها إلى حجز الأمانة وإكمال الإجراءات النظامية لها، مبيناً أنها واكبت أيضاً حملة نظافة مكثفة نتج عنها ترحيل أكثر من 114 متراً مكعباً من المخلفات والنفايات في المنطقة الصناعية بأبها، وستسمر هذه الحملة في أعمالها.وأكد أن الحملة من أجل الحفاظ الدائم على المنظر العام لكافة أحياء وشوارع مدينة أبها من التشويه والتلوث البيئي، مهيباً بعدم ترك السيارات التالفة والمهملة في الميادين والشوارع العامة؛ لكي لا يكون أصحابها عرضة للعقوبة لما تشكله من تشوه بصري للمنظر العام للمدينة ومخالفة الأنظمة.