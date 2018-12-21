•• انحزت على مدار الأسابيع الماضية إلى اللائحة في قضية احتجاج النصر على الوحدة، وطالبت من خلال عدة منابر إعلامية أن يبت في الأمر كما هو النص القانوني وليس أهواء الناديين، إلا أنني صدمت بعدم قانونية احتجاج النصر بحجة التأخير عن الوقت المحدد الذي خلاله يتم الاحتجاج ومنح النصر فرصة إثبات قانونية احتاجه من خلال الاستئناف وقلنا ربما لدى النصر ما يمكن أن يقوله ويثبته من خلال لجنة الاستئناف إلا أن قرار الاستئناف كان بمثابة الصاعقة علينا كلنا كرياضيين وليس على النصراويين فحسب، حينما أبانت لجنة الاستئناف رفضها لاستئناف النصر واعتماد قرار الانضباط لأن النصر لم يقدم أي تفاصيل عن ذاك الاحتجاج وقانوية رفعه في الوقت المحدد فتم اعتماد قرار الانضباط ومصادرة الرسوم المالية من الجهتين؛ انضباط واستئناف.•• المشكلة أو القضية لم تنته هنا بل تقول الأخبار إن النصر مهدد بعقوبات مغلظة على خلفيات ذاك الاحتجاج الذي أسال النصراويون حوله كثيرا من الحبر مطالبين بحق كما يزعمون تكفله لهم اللوائح بل وصلت الثقة عند النصراويين في كسب الاحتجاج إلى درجة أن أكثرهم أضافوا نقاط الوحدة للنصر فقلت يبدو أن مستشار النصر القانوني واثق أن عودة النقاط للنصر مسألة وقت ليس إلا!•• لا يعنيني من مع الاحتجاج أو ضده بقدر ما يعنيني النصر الذي أحرجنا نحن المتعاطفين مع احتجاجه بعدم تقديم الاحتجاج في الوقت المتعارف عليه قانونياً، وحينما استأنف اكتفى بدفع الرسوم ولم يقدم خلال المدة المحددة له ما يجب أن يقدم وهنا إثبات أن النصر في ورطة.•• يجب على إدارة النصر أن تقدم بيانا تفصيليا للرأي العام وتوضح فيه حقيقة ما وقعت فيه الإدارة القانونية في النادي من خطأ حول النادي أمام اتحاد الكرة إلى مدان وربما على خلفية هذا الاعتراف يتم تخفيف الصدمة على جمهور النصر الذي من حقه أن يعرف الحقيقة.•• كما يجب على من انحازوا للنصر في هذه القضية وهاجموا لجنة الانضباط أن يقدموا على الأقل اعتذارا لهذه اللجنة التي كسبت الكل بنص القانون وليس هياط الهشتاقات!•• وفي ذات الإطار نتمنى من ذات اللجنة أن توضح للرأي العام حقيقة لغط حدث حول شبهة تزوير سمعنا عنها ولا بأس أن يتم من خلالها معاقبة من فعل ذلك، وأجزم أن أول من يصفق للقرار هم جمهور النصر الذي خُدع من خلال تصريحات منحت النصر النقاط الثلاث قبل أن ينظر للاحتجاج الذي بعد أن تم النظر له من لجنتي انضباط ثم استئناف جاءت النتائج على عكس ما كانت تبشر به إدارة النصر ومركزها الإعلامي.•• بقي أن أشير إلى أن العقوبات المحتملة على النصر ربما تكون أقوى مما يتصورها النصراويون في حالة ثبوت أن هناك شبهة تزوير.(2)•• عصر ومساء جو كروي ماتع قمة في الرياض وأخرى في جدة والأربعة الكبار في كل الأحوال هم نجوم شباك في دورينا ولكي لا تقولوا متعصبا، أتمنى عصراً فوز الأهلي ومساء فوز الاتحاد فهل يجرؤ الزميل عدنان جستنية ويتمنى فوز الأهلي على الهلال.•• ومضة•• ‏أجمل النفوس هي التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف!Ahmed_alshmrani@