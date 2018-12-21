أنهى الخطاط السعودي أيمن آل عواض جدارية الخط العربي في محافظة رجال ألمع تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، حيث تُعد جدارية الخط العربي من أطول الجداريات في المحافظة، وذلك بالتعاون مع بلدية رجال ألمع، التي أكد رئيسها سعيد آل حافظ أن تنفيذ البلدية لهذه الجدارية يأتي انطلاقاً من تفعيلها لهذا اليوم العالمي للغة العربية من ناحية، ومن ناحية أخرى كمساهمة من البلدية في إبراز اللغة العربية وجمالياتها، وإعطاء الشباب السعوديين الفرص الكافية لإبراز ما لديهم من مواهب وقدرات.وثمَّن العديد من أبناء المحافظة هذه الخطوة، مشيدين بالجدارية ومطالبين بتفعيل دور البلدية في تحسين الرؤية البصرية، والعمل على تفعيل العديد من الأفكار الجيدة للشباب والقابلة للتنفيذ.