وقع مساء اليوم (الخميس) حادث انقلاب في الطائف قبل تقاطع بني سعد باتجاه الباحة، نتج عنه 6 إصابات.وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ عند الساعة 8 مساءاً، وعلى الفور قامت بتوجيه 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد معيض الحارثي إلى الموقع، حيث اتضح أن الحادث عبارة عن تصادم بين طرفين أدى إلى إنقلاب إحدى المركبات، ونتج عن ذلك 6 إصابات، 3 منها متوسطة، فيما صُنفت باقي الحالات دون المتوسطة.وبيَّن أنه جرى التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها إلى المستشفى لإكمال اللازم.