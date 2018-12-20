قامت لجنة مكافحة التبغ ممثلة بأمانة منطقة الحدود الشمالية، واللجنة الوطنية بصحة الشمالية، وجمعية معافى الخيرية، اليوم (الخميس)، بجولة رقابية على عدد من المقاهي وأماكن بيع التبغ في مدينة عرعر.وأسفرت الجولة عن إغلاق 5 مقاهي لانتهاء التراخيص الخاصة بها، كما تم إخلائها من جميع الزبائن المتواجدين بها.وتأتي تلك الجولات ضمن برنامج مكافحة التدخين الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة الحدود الشمالية، للحد من ظاهرة التدخين ومنع أي مخالفات لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي الذي يقضي بمعاقبة من يخالف القانون.