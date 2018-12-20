ضمت قائمة مدرب المنتخب السعودي بيتزي لمعسكر الإمارات الذي سينطلق بعد غد (السبت) للمرة الأولى الثنائي المهاجم محمد الصيعري من «الحزم»، والظهير الأيسر حمدان الشمراني من «الفيصلي»، استعداداً لبطولة كأس أمم آسيا التي ستبدأ في الإمارات الخامس من شهر يناير القادم، وجاء اختيار مدرب منتخبنا الوطني للاعبين الصيعري والشمراني اللذين استطاعا تقديم نفسيهما بالصورة الفنية التي تقودهما للتواجد ضمن قائمة الأخضر النهائية التي يتواجد فيها 23 لاعباً هم: محمد العويس، ووليد عبدالله، ومحمد اليامي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد البريك، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعمر هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالإله العمري، وحمدان الشمراني في الدفاع، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، وإبراهيم غالب، وهتان باهبري، وسلمان الفرج، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وحسين المقهوي، وعبدالرحمن غريب، وعبدالعزيز البيشي، وأيمن خليف في الوسط، وفهد المولد ومحمد الصيعري في الهجوم.هذا وسيبدأ معسكر الصقور الخضر غداً السبت على مرحلتين، الأولى في دبي وتستمر التدريبات حتى يوم الخميس القادم، وسيتوجه الأخضر إلى أبوظبي لاستكمال المرحلة الثانية، وخوض مباراة ودية واحدة أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، قبل أن ينهي معسكره يوم الخميس الثالث من شهر يناير القادم، ومن ثم التوجه لمقر إقامته استعداداً لخوض مباريات المجموعة الخامسة أمام منتخبات لبنان، وكوريا الشمالية، وقطر في البطولة الآسيوية.أنفوجرافيك* مباريات منتخبنا في كأس آسيا1) الثلاثاء 8 / 1 / 2019السعودية - كوريا الشمالية2) السبت 12 / 1 / 2019السعودية - لبنان3) الخميس 17 / 1 / 2019السعودية - قطر