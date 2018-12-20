يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة عند الخامسة من مساء الغد (الجمعة) نظيره الإماراتي على صالة النادي الكويتي للمعاقين في اللقاء الأول للدور نصف النهائي لبطولة الخليج التاسعة لسلة الكراسي المتحركة المقامة حالياً في دولة الكويت وتستمر حتى 23 ديسمبر الجاري.ويلتقي في اللقاء الثاني لهذا الدور عند السابعة مساءً الكويت والبحرين.وكان الأخضر اختتتم الدور الأول بحلوله في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوزين على الإمارات بنتيجة (67 - 34) وعلى البحرين (65 - 18) وخسارة من الكويت التي تصدرت الفرق بالعلامة الكاملة 6 نقاط بفوزها في جميع مبارياتها الثلاث، فيما احتلت الإمارات المركز الثالث برصيد نقطتين، والبحرين في المركز الرابع بدون نقاط، حيث ينص نظام البطولة على أن يتواجه متصدر الدور الأول مع صاحب المركز الرابع في الدور نصف النهائي، ويلتقي صاحب المركز الثاني من ثالث الترتيب على أن يلتقي الخاسران في هذا الدور في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يتواجه الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة عند السادسة من مساء غد (السبت).