واصل الفيصلي تألقه وتمكن من الفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، فيما تمكن الرائد من تجاوز الحزم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في انطلاقة الجولة الـ14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ففي المجمعة، قدم الفيصلي واحدا من أفضل لقاءاته، وتمكن من الفوز على الوحدة 3/0 جاءت عن طريق كل من: لويس غوستافو (د:1)، إيغور روسي (د:17)، عبدالعزيز البيشي (د:47)، وبذلك يصل الفيصلي للمباراة الثامنة على التوالي دون خسارة، ليحتل المركز السابع مؤقتاً برصيد 20 نقطة، فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 21 نقطة، في المركز السادس مؤقتاً.وفي بريدة، عاد الرائد لسلسلة الانتصارات، بعد أن غاب عنها في الجولتين السابقتين، وتمكن أمس من الفوز على الحزم بهدف دون مقابل، جاء عن المحترف بانغورا (د:60). وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الحزم مسعود بخيت (د:42)، وبذلك يقفز الرائد للمركز الـ11 برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الحزم للمركز الـ12 برصيد 14 نقطة.