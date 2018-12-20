أعلنت البنوك السعودية الـ12، توصلها إلى اتفاق مع هيئة الزكاة والدخل لتسوية المطالبات الزكوية السابقة، عن السنوات السابقة وحتى نهاية 2017، بقيمة 16.7 مليار ريال.وأكدت البنوك عبر موقع «تداول» أن التسوية ستشمل عام 2018 وسيعلن عن أثرها لاحقاً.وأوضح البنك السعودي الفرنسي أن التسوية سينتج عنها دفع 1.5 مليار ريال، تشمل العام المالي الحالي 2017، وسينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض يوازي مبلغ التسوية، أما البنك الأول فأفاد بأن التسوية حتى 2017 بلغت 375.5 مليون ريال، ونتج عنها انخفاض حقوق المساهمين بمبلغ 100.5 مليون ريال، بينما أفصح بنك الرياض أن التسوية بلغت 2.97 مليار ريال، سينتج عنها تغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 787.35 مليون ريال، فيما بلغت تسويات البنك الأهلي التجاري 182.7 مليون ريال، سينتج عنها ارتفاع حقوق المساهمين بقيمة 105 ملايين ريال، وبلغت تسويات بنك الجزيرة 551.5 مليون ريال، نتج عنها انخفاض حقوق المساهمين بما يعادل التسوية، أما البنك العربي الوطني فبلغت تسوياته 649 مليون ريال، ينتج عنها ارتفاع حقوق المساهمين بمبلغ 1.1 مليار ريال.وكشف مصرف الإنماء الاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة، ولن يترتب عليها أي مقابل يدفعه، وسيكون له رصيد دائن لدى الهيئة، لافتاً إلى أن التسوية ستؤدي إلى تغير إيجابي غير جوهري في حقوق المساهمين.وبين البنك السعودي للاستثمار أن التسوية سينتج عنها دفع مبلغ قدره 775.45 مليون ريال، ويعادل هذا المبلغ انخفاض حقوق المساهمين، وبلغت تسويات بنك البلاد 392.8 مليون ريال، وعادلها انخفاض حقوق المساهمين بما يوازي هذا المبلغ.وكشف البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) أن التسويات سينتج عنها دفع مبلغ قدره 1.63 مليار ريال، وستتغير حقوق المساهمين بانخفاض قدره 1.13 مليار ريال.أما مجموعة سامبا المالية فبلغت تسوياتها 2.3 مليار ريال، وستتغير حقوق المساهمين بانخفاض بمبلغ 1.8 مليار ريال، فيما أعلن مصرف الراجحي أن مبالغ التسويات بلغت 5.4 مليارات ريال، وستتغير حقوق المساهمين بما يعادل هذا المبلغ.