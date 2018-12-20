أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الرئيسين الصربي والكوسوفي أنّ اتفاقا لانهاء الخلاف بينهما أصبح «في متناول اليد»، مشيرا إلى أنه سيدعوهما للبيت الأبيض إذا توصلا إلى الاتفاق.ونشر الرئيس الصربي الكسندر فوسيتش اليوم (الخميس) رسالة من ترمب، بعد ان نشر نظيره الكوسوفي هاشم تاجي رسالة مماثلة الأسبوع الفائت.ويأتي تدخل ترمب بعد أن تعثرت المباحثات التي يقودها الاتحاد الأوروبي منذ اشهر طويلة بين الجارين اللدودين، خصوصاً مع تصاعد حدة التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بينهما.ويعود الخلاف إلى إعلان كوسوفو استقلالها في 2008، وتاكيدها أن 115 بلداً تعترف بها حتى الآن.إلا أن صربيا لا تعترف باستقلال هذا البلد الذي كان إقليماً في أراضيها وفقدته بعد حرب 1999.