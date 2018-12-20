قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، إن إسرائيل ستصعد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سورية، بعد انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.وبعد ساعات من تصريحاته، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن سورية، وناقشا سبل مواصلة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني.وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين إن تحرك ترمب الذي أعلنه أمس (الأربعاء)، قد يساعد إيران في نقل قواتها وأسلحتها من العراق إلى سورية.كما تشعر إسرائيل بقلق من أن خروج أكبر حليف لها قد يقلص نفوذها الدبلوماسي في مواجهة روسيا أكبر داعم للنظام السوري.وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون: «سنواصل التحرك بنشاط قوي ضد مساعي إيران لترسيخ وجودها في سورية».