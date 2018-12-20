احتفى الجهازين الإداري والفني بنادي الباطن واللاعبين بعد تمرين اليوم (الخميس) الذي أُقيم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، برئيس النادي ناصر الهويدي، بمناسبة اختياره من قِبل مجلة الرجل ضمن العشرة المميزين في إدارة الأندية الرياضية السعودية.من جهة أخرى، اختتم الفريق الأول تحضيراته الأخيرة لمواجهة الشباب غداً (الجمعة) في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.واشتمل التدريب الأخير على العديد من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختُتم بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن يوسف الغدير الطريقة التي سينتهجها في مواجهة الغد.وفي سياق متصل، استدعى مدرب المنتخب السعودي الأول بيتزي حارس الباطن محمد الربيعي لمعسكر المنتخب الأول المقام في أبو ظبي ودبي من 22 ديسمبر حتى 3 يناير، استعداداً لكأس آسيا 2019 بالإمارات‬.