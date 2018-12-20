قال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الخميس)، إن محادثات السلام الأفغانية التي أجريت في الإمارات ستسفر «في بداية العام المقبل عن نتائج مثمرة».وأضاف في حسابه على تويتر أن المحادثات «سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة».وتابع: «عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخراً، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية، وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام».