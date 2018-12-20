أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية عملت مع شقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عُقدت في الإمارات أخيراً، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام.وقال عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «ستستمر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في بذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق، وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار».وأضاف الأمير خالد بن سلمان: «رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة، ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى في بداية العام القادم نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة».