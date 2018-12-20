وقع وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري اليوم (الخميس)، اتفاقية تعاون بين الأحوال المدنية و دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة، وذلك في مقر الدارة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.وتنص الاتفاقية على أن يقوم مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بالدارة بتقديم الاستشارة والدعم الفني في مجال اختصاصه لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس نواة من المرممين للوثائق في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وإنشاء معامل الترميم للوثائق في عدد من مكاتب الأحوال المدنية بمختلف مناطق المملكة على أعلى المستويات؛ بما يكفل إنهاء أعمال الترميم بسرعة واحترافية وجودة عالية.