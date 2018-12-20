نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، في منطقة الرياض بمحافظة رماح، حكم القتل تعزيراً بوافد سوري لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.وقالت الوزارة في بيان لها، بفضل من الله تم القبض على المدعو أحمد رحمو هلال جواز سفر رقم (001361956 N) -سوري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.