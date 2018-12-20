يبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم, توزيع إعانة التمور للمزارعين المستحقين للإعانة لعام 1438هـ, ويستمر شهراً كاملاً في مقر الفرع بمدينة تبوك.وأوضح مدير فرع البيئة والمياه وللزراعة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم, أنه سيتم توزيع 6767950 ريالا على 1648 مستفيداً ممن تنطبق عليهم الشروط التي تأتي تأكيداً للدعم الكبير الذي تحظى به الزراعة والمزارعين في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وولي عهده الأمين.ودعا جميع المزارعين المستحقين لإعانة التمور بالمنطقة إلى مراجعة الفرع الثلاثاء القادم لاستلام إعانتهم أو بوكالة شرعية تخولهم حق الاستلام مع إحضار وثيقة الخرص، ورقم الحساب الجاري من البنك موضحاً به رقم الآيبان مع صورة من الهوية الوطنية.