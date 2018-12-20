قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تعازية لذوي شهيد الواجب موسى مفلح خبراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي.ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لأسرة الشهيد بمنزلهم في جدة اليوم (الخميس)، لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم، لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.